COVID-19: в Армении за сутки зарегистрировано 32 случая коронавируса

По состоянию на 11:00 часов 19 марта в Армении было подтверждено 422 286 случаев коронавирусной болезни, 409 277 из которых - случаи выздоровления, 8593-со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение коронавирусным заболеванием получают 2748 пациентов

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За сутки было проведено 2416 тестов, подтверждено 32 новых случая коронавирусной болезни, выздоровел 81 человек, зарегистрирован 1 случай смерти.

Общее число тестирований достигло 2 млн 949 тысяч 129.