Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля.

“Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Реагируя на высказанные Эммануэлем Макроном озабоченности, Президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооружённые Силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе – организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации. При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договорённостей.

Лидеры условились оставаться на связи”, - говорится в сообщении.