Лукашенко заявил, что не планирует размещать в Белоруссии ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов размещать в стране ядерное оружие, выразил надежду, что ситуация не ухудшится настолько, чтобы это делать.

"Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать и использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. Такого никогда не было в планах белорусского руководства и в моих планах", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Отвечая на вопрос, придется ли все-таки размещать в Белоруссии ядерное оружие в случае ухудшения ситуации, Лукашенко выразил надежду, что ситуация этого не потребует.

"Нет, такой ситуации, я думаю, не будет. Я думаю, что и в Америке, и на Западе еще не все обезумели до такой степени, чтобы мы решали эту проблему через ядерное оружие", - сказал белорусский президент.

"Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от (президента России - ред.) Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России", - пояснил Лукашенко суть своих прежних высказываний на эту тему.

Отвечая на вопрос, позволяют разместить в стране ядерное оружие внесенные недавно в конституцию Белоруссии поправки, Лукашенко заявил, что конституция не имеет к этому вопросу никакого отношения. "Конституция, и прежняя, и нынешняя к этому не имеют никакого отношения. Потому что по старой нашей Конституции мне никто не мешал вернуть ядерное оружие в Беларусь. Точно так и эта. Меняя конституцию, мы не думали даже об этом. Это выдумка Запада", - заявил Лукашенко.