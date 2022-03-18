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Прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора: Мединский

Прежде чем говорить о встрече Путина и Зеленского, нужен текст договора: Мединский

Говорить о возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского можно только после того, как будет утвержден текст договора между двумя странами. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу журналистам глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.

"Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде, чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, [договор] будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшей перспективе.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением. По оценке политика, это возможно в течение ближайших недель.


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