Отношения США и Китая не вышли из тупика: Си Цзиньпин

Отношения США и Китая еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, сталкиваются с еще большими вызовами, особенно из-за Тайваня. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом.

"В настоящее время отношения Китая и США еще не вышли из тупика, созданного предыдущей американской администрацией, и, наоборот, сталкиваются с еще большими вызовами. В особенности опасно то, что некоторые люди в США направляют ложные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что лидеры двух стран согласны с мнением, что Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации, а также укреплять взаимодействие и диалог на всех уровнях и во всех областях.