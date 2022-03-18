На ЧМ по фигурному катанию Армению представил пара Тина Карапетян-Симон Сенекал
17:49, 18 Март, 2022
Пара Тина Карапетян-Симон Сенекал, которая принимала участие в Олимпийских играх, будет представлять Армению на Чемпионате мира по фигурному катанию в этом году.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Армении, Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта в Монпелье, Франция.
Славик Айрапетян не примет участие в турнире из-за травмы.
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