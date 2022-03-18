На ЧМ по фигурному катанию Армению представил пара Тина Карапетян-Симон Сенекал

Пара Тина Карапетян-Симон Сенекал, которая принимала участие в Олимпийских играх, будет представлять Армению на Чемпионате мира по фигурному катанию в этом году.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Армении, Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта в Монпелье, Франция.

Славик Айрапетян не примет участие в турнире из-за травмы.