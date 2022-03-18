Шольц пригласил лидеров остальных стран G7 на встречу в Брюсселе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригласил лидеров остальных стран "семерки" провести встречу в Брюсселе на полях саммитов НАТО и Европейского совета, которые пройдут в следующий четверг. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

"Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил лидеров стран "Большой семерки" на встречу в Брюсселе в следующий четверг", - приводит агентство слова представителя кабмина. "Встреча включена в саммиты НАТО и Европейского совета" и "послужит обмену мнениями по актуальным вопросам, в частности по ситуации на Украине".

24 марта состоится экстренный саммит НАТО. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, главная задача встречи - это обеспечение единства по оказанию помощи Украине и ответу на действия России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.