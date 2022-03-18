Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав народа Арцаха со стороны Азербайджана

Офис Защитника прав человека Республики Арцах опубликовал на трех языках (армянский, русский, английский) промежуточный доклад о нарушениях Азербайджаном прав народа Арцаха в феврале-марте 2022 года. Как сообщает «Арменпресс», доклад был направлен сопредседателям Минской группы ОБСЕ, структурам с основным мандатом на защиту прав человека и международным правозащитным организациям.

В докладе кратко говорится о посягательствах Азербайджана на жизнь, здоровье, физическую и психологическую неприкосновенность народа Арцаха после принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года.

В первом разделе представлены факты преступных действий азербайджанцев в направлении приграничных населенных пунктов Республики Арцах в феврале-марте 2022 года. В целом с 7 по 12 марта 2022 г. азербайджанская сторона применяла гранатометы в разных районах Арцаха, выпустив 57 снарядов калибром 60-мм в сторону территории Арцаха. В течение этого времени режим прекращения огня продолжал нарушаться и из огнестрельного оружия, обстреливались дома и другие гражданские инфраструктуры. Пострадал один мирный житель.

Во втором разделе представлены гуманитарные последствия прекращения поставок газа Азербайджаном на территорию Арцаха. Газом отапливаются 65% школ страны, в которых получают образование 60% от общего числа учащихся. Из-за невозможности обеспечить надлежащее отопление занятия во всех общеобразовательных школах были остановлены. Посещаемость детских садов составляет 22 %. 12 детских садов вообще перестали работать, а некоторые из них работают всего полдня. Газом отапливаются 90% учреждений среднего профессионального образования, школ искусств, медицинских и музыкальных колледжей, центров творчества молодежи, которые полностью прекратили свою деятельность.

70% больничных стационаров также отапливаются газом, в них в настоящее время на стационарном лечении находятся 419 граждан, в том числе: 46 детей в детской больнице и 51 роженица в родильном доме. Сотни хозяйственных предпринимателей несут огромные убытки из-за перебоев с подачей газа. Особенно пострадали автозаправочные станции, их работники вынуждены бездействовать, страдают и теплицы, работавшие на газоснабжении.

В третьем разделе представлены проявления психологического терроризма и информационные атаки, осуществляемые Азербайджаном против народа Арцаха, которые направлены на создание атмосферы страха, отчаяния среди гражданского населения, звучащие угрозы применения силы, принуждающие людей покинуть свои дома

Доклад основан на исследованиях, проведенных сотрудниками Офиса Защитника прав человека, в различных общинах, в образовательных и медицинских учреждениях, при посещениях населенных пунктов, в частных беседах с гражданами, а также информации, полученной от уполномоченных государственных органов. Он преследует цель привлечь внимание международных организаций и правозащитных организаций к ситуации в Арцахе.

С докладом можно ознакомиться по следующей ссылке: