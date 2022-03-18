Главы МИД Армении и Италии обменялись поздравительными посланиями

Министры иностранных дел Армении и Италии обменялись поздравительными посланиями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Итальянской Республикой.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, Арарат Мирзоян в своем послании подчеркнул, что армяно-итальянское сотрудничество характеризуется высоким уровнем политического диалога.

Министр иностранных дел Армении с удовлетворением констатировал растущий из года в год двусторонний товарооборот, а также объем итальянских инвестиций в Армении.

Арарат Мирзоян выразил решимость довести двусторонние экономические отношения до уровня политического диалога.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, поздравив министра иностранных дел Армении, в свою очередь отметил, что с момента установления дипломатических отношений развиваются и укрепляются армяно-итальянские дружественные отношения и политический диалог, ярким свидетельством чего являются взаимные визиты на высоком уровне.

Луиджи Ди Майо добавил, что добрые отношения между Арменией и Италией формируют стабильные торгово-экономические и культурные связи, которые дополняются сотрудничеством в различных сферах.