Пары четвертьфинала Лиги чемпионов
В Швейцарии, в Ньоне состоялась жеребьевка пар четвертьфинал Лиги чемпионов.
Как сообщает «Арменпресс», по результатам жеребьевки образовались следующие пары:
Челси (Англия) - Реал Мадрид (Испания);
«Манчестер Сити» (Англия) - «Атлетико» (Испания);
«Вильярреал» (Испания) - «Бавария» (Германия);
Бенфика (Португалия) - Ливерпуль (Англия).
Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 апреля, ответные - 12 и 13 апреля.
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