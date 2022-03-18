Убил родственницу-пенсионерку и поджег: раскрыто жестокое убийство в Тбилиси

Полиция задержала 32-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве 82-летней родственницы, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Случай произошел в районе Глдани на окраине Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый ранил острым предметом свою родственницу в ее же собственной квартире, в результате чего пожилая женщина скончалась на месте.

После совершения преступления, обвиняемый забрал телевизор и попытался сдать его в ломбард, однако не смог. Он вернулся на место преступления, чтобы скрыть следы – поджег труп и скрылся, сообщает МВД.

Полиция задержала обвиняемого спустя несколько часов после случившегося.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство из корыстных побуждений".

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.