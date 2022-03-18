Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Путин проведет телефонный разговор с Макроном

Путин проведет телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и проведет совещание с постоянными членами Совбеза России, как передает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Утром уже состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Шольцем... в течение часа, наверное, президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал он.

"Вечером у президента запланирован телефонный разговор. Это будет разговор с Эммануэлем Макроном", - добавил Песков.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]