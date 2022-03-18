В Европарламенте выдвинули Зеленского на Нобелевскую премию мира

Бывшие и действующие европейские политики и члены Европарламента выступили с инициативой наградить в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира, следует из письма, опубликованного на сайте nobelprizeforukraine, передает Арменпресс․

Авторы послания призвали Норвежский нобелевский комитет пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур, так как фактически срок подачи заявок уже истек.

"Мы обращаемся к комитету с просьбой продлить процедуру номинации на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы позволить выдвинуть президента Зеленского и украинский народ на Нобелевскую премию мира", — говорится в обращении.

Как сообщала пресс-служба Норвежского нобелевского комитета, на награду в этом году претендуют 251 частное лицо и 92 организации.

В 2021 году Нобелевской премии мира удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

По словам бывшего президента Украины Виктора Януковича, Зеленский отверг пошаговый план восстановления мира в Донбассе, который предусматривал подписание мирного соглашения, создание международного Фонда восстановления Донбасса и в итоге политическую, экономическую и социальную реинтеграцию региона в Украину.