Запрещен вывоз из РФ наличной валюты, превышающей 10 000 $ США

Комитет государственных доходов сообщает, что в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О специальных экономических мерах и вынужденных мерах» от 30 декабря 2006 г. № 281-Ф3 президентом Российской Федерации принято решение о применении специальных экономических мер.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, согласно решению, запрещен вывоз из Российской Федерации наличной валюты и (или) финансовых инструментов, выраженных в иностранной валюте, превышающих 10 000 $ США (подпункт «ж» пункта 1 Указа Президента РФ № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера, направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации» от 1 марта 2022 года).

Запрет распространяется на вывоз наличных денежных средств из Российской Федерации (в том числе и ранее вывезенных, в том числе и в государства-члены ЕАЭС). Запрет распространяется на юридических и физических лиц вне зависимости от их статуса (резидент-нерезидент).

Мероприятия по обнаружению наличных денежных средств в иностранной валюте (или) номинированных в иностранной валюте на сумму свыше 10 000 долларов США осуществляются в пунктах пропуска через границу путем досмотра и допроса физических лиц.

В случае обнаружения финансовых средств и финансовых инструментов, запрещенных для вывоза, они не конфискуются и не применяются меры по привлечению к ответственности. Предоставляется разъяснения, относительно выбора доступных вариантов (по усмотрению физических лиц) об оставлении иностранной валюты в Российской Федерации.