Сурен Папикян о последних инцидентах в армии

17 марта министр обороны Армении Сурен Папикян с рабочим визитом посетил Сюникскую область. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны РА.

На встрече с офицерами одной из воинских частей министр коснулся инцидентов, произошедших в последние дни в воинских частях, подлежащих объединению. Сурен Папикян подчеркнул, что произошедшее является следствием нарушения дисциплины в некоторых подразделениях, а также недостаточного морально-психологического уровня отдельных военнослужащих. Заслушав отчеты офицеров, ответственных за инциденты, глава Минобороны дал указания командиру воинской части принять необходимые меры для исключения таких случаев. В ходе рабочего визита Сурен Папикян посетил также приграничный район, прилегающий к общине Неркин Ханд, где командир воинской части генерал-майор Артак Будагян представил текущую ситуацию в районе.

Министр обороны посетил и строительную площадку воинской части, в которой проходят ремонтные работы, на месте ознакомился с ходом работ.

17 марта Министерство обороны РА сообщило, что на одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении республики, 16 марта, около 21:10 часов, был обнаружен труп военнослужащего срочной службы N-ской воинской части, рядового Альберта Левоновича Сирояна, 2002 г. р. с огнестрельным ранением в области подбородка.

Позже Минобороны сообщило об обнаружении тела еще одного призывника. Согласно информации, распространенной Министерством обороны, 17 марта около 10:30 на территории N-ской воинской части МО РА, расположенной в южном направлении Республики, обнаружен труп военнослужащего срочной службы, рядового Эдуарда Размиковича Рустамяна, 2003 г. р. с огнестрельным ранением.