Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Посол Армении представил в МИД Японии последние развития вокруг нагорно- карабахского конфликта

Посол Армении представил в МИД Японии последние развития вокруг нагорно- карабахского конфликта

18 марта посол Армении в Японии Арег Ованнисян встретился в Министерстве иностранных дел Японии с заместителем генерального директора Бюро по европейским делам Министерства иностранных дел, послом Шуичи Токудой. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Японии сообщило, что посол проинформировал собеседника о последних развитиях вокруг нагорно-карабахского конфликта. Они обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также геополитические развития вокруг Украины.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Японией посол Армении вручил Шуичи Токуде изготовленный в Армении сувенир, символизирующий армяно-японские отношения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]