Европейские индексы - 17-03-22
МОСКВА, 18 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.36% и составил 14388.06 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.36% и составил 6612.52 пункта, британский FTSE вырос на 1.28% и составил 7385.34 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
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