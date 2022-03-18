Цены на цветные металлы - 17-03-22

ЛОНДОН, 18 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 3.87% и составила 3384.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.88% и составила 10243.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.02% и составила 2251.00 долларов США, цена на никель снизилась на 8.00% и составила 41945.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.35% и составила 41705.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.45% и составила 3825.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.05% и составила 42615.30 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.