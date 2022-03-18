В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
Дорожный департамент сообщает, что по состоянию на 09:00 18 марта автодорога Ттуджур-Навур закрыта для всех видов транспорта.
Как передает «Арменпресс», в сообщении отмечается, что перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом, для других видов транспорта - труднопроходим.
Автодорога Джуджеван-Воскепар, серпантин Степанавана труднопроходимы для транспортных средств с прицепом.
В Артике метет метель.
В Абовяне, Раздане, Севане, Иджеване, Ноемберяне, Тавуше, Туманяне, Степанаване, Ашоцке, Джермуке, Аштараке, Апаране, Дилижане, Мегри идет снег.
На автодорогах Мартуни-Гавар и Мартуни-Варденис - местами гололедица.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
Во избежание несчастных случаев, ДТП и блокирований водителям рекомендуется ездить лишь на автомобилях, снабженных зимними шинами.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм