ЦСКА вышел из борьбы в Лиге А

Баскетбольный клуб ЦСКА не будет продолжать борьбу в чемпионате Армении.

«На протяжении всего регулярного чемпионата Армении по баскетболу Лиги А Vbet мы пытались бороться и посредством красивой игры придать чемпионату другой оттенок. В регулярном чемпионате мы заняли почетное третье место. Теперь, дойдя до этой решающей игры плей-офф чемпионата, к сожалению, нам приходится прекращать борьбу за звание чемпиона. Перед ¼ финала команду по личным причинам покинул ведущий игрок Фрейд Слейдер. Теперь, из-за травмы, полученной нашим лидером, рекордсменом чемпионата Дензелем Менсой в матче против «Арцаха», мы с большой болью сообщаем, что отказываемся от решающего третьего матча плей-офф против «Арцаха». Мы не имеем права продолжать борьбу согласно уставу чемпионата, так как не можем зарегистрировать как минимум 7 баскетболистов. Мы желаем удачи другим клубам, продолжающим свою борьбу в чемпионате», - как сообщает «Арменпресс», говорится в заявлении клуба.