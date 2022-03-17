Макрон сообщил о намерении провести новый телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести в ближайшие часы новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в четверг на пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.

"Продолжая поиски мирного урегулирования, я несколько раз в неделю говорю с президентами Украины и России. В ближайшие часы я вновь планирую переговорить с президентом Путиным", - сказал Макрон.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, возможен ли его визит в Киев, президент Франции отметил, что "ничего не исключает". Вместе с тем он считает, что такая поездка могла бы стать актуальной, "когда в этом будет необходимость".

Макрон посетил Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После переговоров в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводили телефонные разговоры.