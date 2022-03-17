Глава МИД Армении провел встречу с первым заместителем генерального секретаря НАТО

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 17 марта в Брюсселе провел встречу с первым заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян выразил удовлетворение существующим политическим диалогом с НАТО. В этом контексте была подчеркнута важность реализации Индивидуального плана действий партнерства в качестве эффективного инструмента развития сотрудничества.

Были также затронуты вопросы участия армянских миротворческих подразделений в международных миротворческих миссиях и вклада Армении в укрепление международной безопасности и стабильности.

Были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности. Арарат Мирзоян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, ситуацию в Нагорном Карабахе, нарушения Азербайджаном режима прекращения огня, направленные на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе действия и факты психологического давления на мирное население.

Арарат Мирзоян и Мирча Джоанэ обменялись мнениями о процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

В тот же день министр иностранных дел Армении выступил в Совете евроатлантического партнерства, коснувшись сотрудничества Армения-НАТО за последние 30 лет, последствий агрессии Азербайджана против Арцаха, требующих безотлагательного решения гуманитарных вопросов, в частности, вопросов незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, доступа международных организаций в Нагорный Карабах, а также перспективы и возможностей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий, а также ряд вопросов международной и региональной безопасности.