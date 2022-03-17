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В совершающем рейс Москва-Ереван самолете бомбы не обнаружено

В совершающем рейс Москва-Ереван самолете бомбы не обнаружено

В совершающем рейс Москва-Ереван самолете бомбы не обнаружено. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Согласно сообщению, 17 марта в 15:49 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в самолете, выполняющем рейс Москва-Ереван, который приземлится в 18:00, заложена бомба.

Спасатели совместно с полицией и сотрудники службы безопасности аэропорта провели эвакуацию пассажиров и досмотр багажа. Ничего опасного не обнаружено.


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