В совершающем рейс Москва-Ереван самолете бомбы не обнаружено. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении.

Согласно сообщению, 17 марта в 15:49 в Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что в самолете, выполняющем рейс Москва-Ереван, который приземлится в 18:00, заложена бомба.

Спасатели совместно с полицией и сотрудники службы безопасности аэропорта провели эвакуацию пассажиров и досмотр багажа. Ничего опасного не обнаружено.