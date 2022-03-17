Работы по восстановлению поврежденного газопровода в Арцахе еще не завершены из-за сложного рельефа и погодных условий. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

Напомним, что благодаря переговорам при поддержке правительства Республики Армения и российских миротворцев, которые продолжаются с 8 марта, азербайджанская сторона 16 марта начала работы по восстановлению газопровода.

«В соответствии с договоренностью газоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, и власти Арцаха в данный момент прилагают все усилия, чтобы это произошло как можно раньше.

В то же время, призываем всех абонентов сохранять бдительность и удостовериться, что в момент восстановления газоснабжения не произойдет утечка газа или чрезвычайное происшествие.

Правительство Арцаха сожалеет о причиненных гражданам неудобствах и заверяет, что все проблемы и задачи, которые стоят перед Арцахом, мы сможем преодолеть только благодаря нашему единству, решимости и терпению», - говорилось во вчерашнем сообщении Информштаба.