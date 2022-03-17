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Миру грозит кризис продовольствия из-за событий на Украине: Макрон

Миру грозит кризис продовольствия из-за событий на Украине: Макрон

Мир столкнется с глубоким продовольственным кризисом в ближайшие 12-18 месяцев из-за событий на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"Из-за войны на Украине мы столкнемся в ближайшие 12-18 месяцев с глубоким продовольственным кризисом, особенно в странах, очень зависимых от России - на Ближнем Востоке и Африке, поэтому Европа должна быть готова к этому, вызову как для нее, так и для ее партнеров", - заявил Макрон на большой пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.

Он также заявил, что ставит своей целью обеспечить продовольственную независимость Франции в случае избрания главой государства на следующие пять лет.


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