Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, подробно рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня. Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.

“Обсуждены различные аспекты развития ситуации вокруг проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин информировал также о ходе переговоров российских и украинских представителей.

В беседе особый акцент был сделан на гуманитарной составляющей. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях”, - говорится в сообщении.