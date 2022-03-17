Азиатские индексы - 17-03-22

ТОКИО, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 3.46% и составил 26652.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.47% и составил 1899.01 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.40% и составил 3215.04 пункта, а HANG SENG вырос на 7.04% и составил 21501.23 пункта.