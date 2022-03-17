На всей территории республики время от времени ожидаются осадки
16:39, 17 Март, 2022
ЕРЕВАН, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 17 марта в Ереване осадков не ожидается. С 18-22 марта в высокогорной части города временами ожидаются осадки в виде снега.
Как сообщает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.
Вечером 17-го марта, ночью 18-го, ночью 21-го, днем 22-го в отдельных регионах, днем 18-го, 19-го, 20-го, ночью 22-го в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега.
В некоторых горных районах ожидается метель с плохой горизонтальной видимостью.
Ветер северо-западный 3-7 м/с, с 18-21 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 14-18 м/с.
Сегодня в Арцахе осадков не ожидается, завтра - дождь со снегом.
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