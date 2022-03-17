На всей территории республики время от времени ожидаются осадки

ЕРЕВАН, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. 17 марта в Ереване осадков не ожидается. С 18-22 марта в

высокогорной части города временами ожидаются осадки в виде снега.

Как сообщает

, Центр

гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

Вечером 17-го марта, ночью 18-го, ночью 21-го, днем 22-го в отдельных регионах, днем 18-го, 19-го, 20-го, ночью 22-го в большинстве регионов время от времени ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега.

В некоторых горных районах ожидается метель с плохой горизонтальной видимостью.

Ветер северо-западный 3-7 м/с, с 18-21 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра

до

14-18 м/с.

Сегодня в Арцахе осадков не ожидается, завтра

- дождь со снегом.