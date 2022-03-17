Вьетнам открыл границы для невакцинированных туристов

Вьетнам открыл границы для международных путешественников и восстановил после двух лет ограничений 14-дневный безвизовой въезд для граждан 13 стран, в том числе России, без учета статуса вакцинации въезжающих.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в обнародованном в среду и четверг приказе министерства здравоохранения страны, который был подписан 15 марта.

По новым правилам, для въезда во Вьетнам воздушным путем иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета, говорится в документе. Сохраняется требование об обязательной медицинской страховке с ковидным расширением и покрытием не менее 10 тысяч долларов.

Турист обязан обращать внимание на собственное самочувствие и в случае появления симптомов простуды сообщать о них медицинским властям страны через мобильное приложение PC-COVID, которое он должен скачать в свое мобильное устройство по прибытии во Вьетнам.

Несмотря на то, что ежедневное количество заражений коронавирусной инфекцией во Вьетнаме пока остается высоким, доминирующим штаммом является штамм "омикрон", и количество госпитализаций и случаев тяжелого течения болезни невелико и продолжает уменьшаться, говорится в документе.

Уровень полной вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения страны составляет более 98%.

14-дневный безвизовой въезд во Вьетнам теперь разрешен, как и до пандемии COVID-19, гражданам 13 стран: Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, России, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Белоруссии.