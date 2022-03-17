Россия готова содействовать переговорному процессу между Арменией и Азербайджаном: Мария Захарова

Россия приветствует готовность Азербайджана и Армении начать подготовку подписания мирного соглашения и готова поддержать переговорный процесс. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы приветствуем готовность Армении и Азербайджана приступить к подготовке мирного договора и подтверждаем наш настрой оказать содействие переговорному процессу», - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что пока рано говорить о сроках подписания мирного договора.