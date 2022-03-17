Согласно данным временного поверенного в делах Украины в Армении Украину покинули 3,5 миллиона беженцев

С начала военных действий на Украине страну покинули около 3,5 млн беженцев, сообщил журналистам временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов на пресс-конференции в посольстве Украины в Армении.

Украинский дипломат также добавил, что те, кто остался в Украине, готовятся и оказывают тотальное сопротивление российским Вооруженным силам.

“На этом фоне все, кто не уехал, готовятся и ведут сейчас тотальное сопротивление врагу. В чернигоской области уже развернулось партизанское движение. Им покоя не будет. Занять территорию – это одно, удержать территорию и покорить население – это совершенно другое”, - добавил украинский дипломат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что Организация Объединенных Наций предоставит 40 миллионов долларов экстренной помощи народу Украины. По словам Генерального секретаря, гуманитарные партнеры ООН работают над обеспечением безопасной эвакуации населения из осажденных районов, оказывают помощь там, где это возможно. Помощь в той или иной форме уже получили более 600 000 человек.

Масштабные боевые действия на Украине начались утром 24 февраля после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Глава Кремля подчеркнул, что Москва будет стремиться к демилитаризации и денационализации Украины.