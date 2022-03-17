Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 888

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 888, скончались 17 человек, согласно данным официального сайта StopCov.

С начала пандемии в Грузии выявлено 1 639 678 случаев заражения, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За последние 24 часа вылечились 2 831 человек, а с начала пандемии – 1 594 011. Скончались 16 612.

За сутки сделано 21 620 тестов на коронавирус, в том числе 19 218 на антиген и 2 402 ПЦР-теста.

Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 4,11%, за последние 14 дней – 10,92%, за последние семь дней – 7,54%.

К этому времени сделано 2 838 287 прививок, в том числе за последние сутки – 1 301.

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 986 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.