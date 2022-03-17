СМИ: у берегов Ирана затонуло судно ОАЭ с 30 пассажирами

Судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов затонуло у берегов Ирана. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на местные власти сообщает в четверг агентство ISNA.

В настоящий момент иранские службы ведут поисково-спасательную операцию, на место кораблекрушения направлен вертолет. Отмечается, что все пассажиры судна были в спасательных жилетах.