СМИ: у берегов Ирана затонуло судно ОАЭ с 30 пассажирами
Судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов затонуло у берегов Ирана. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на местные власти сообщает в четверг агентство ISNA.
В настоящий момент иранские службы ведут поисково-спасательную операцию, на место кораблекрушения направлен вертолет. Отмечается, что все пассажиры судна были в спасательных жилетах.
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