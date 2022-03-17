В МИД РФ заявили об отсутствии переговорного процесса между Россией и США

Активного переговорного процесса между Россией и США в настоящий момент нет, контакты носят точечный характер. Как передает Арменпресс, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас ни о каком активном переговорном процессе... Естественно, как вы видите, его нет. У нас существуют отдельные контакты по отдельно возникающим проблемам, даже не проблемным вопросам, а проблемам. Точечные контакты", - сказала Захарова в эфире телеграм-канала "Соловьев".

Она отметила, что Россия пыталась вести переговоры с США вплоть до 24 февраля, но Соединенные Штаты от них отказались.