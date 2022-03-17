Обнаружено тело еще одного срочного военнослужащего-призывника: ведется следствие

17 марта около 10:30 на территории N-ской воинской части МО РА, расположенной в южном направлении Республики, обнаружен труп военнослужащего срочной службы, рядового Эдуарда Размиковича Рустамяна, 2003 г. р. с огнестрельным ранением.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении, отмечая, что ведется следствие для полноценного выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что на одной из боевых позиций, дислоцированных на юго-восточном направлении Республики, 16 марта, около 21:10, был обнаружен труп военнослужащего срочной службы, рядового Альберта Левоновича Сирояна 2002 г. р. с огнестрельным ранением в области подбородка.