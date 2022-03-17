В Германии установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии возросло за сутки на 294 931, что стало самым высоким показателем за весь период пандемии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии им. Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 10 марта, когда за сутки выявили 262 752 случая заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 17 990 141 жителя ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 278 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 126 420. Выздоровели порядка 14 142 500 человек.

Семидневный показатель распространения ковида в ФРГ (число случаев заражения на 100 тыс. человек) также достиг максимально высокого значения - 1 651,4. В среду он составлял 1607,1, на прошлой неделе - 1388,5, а месяц назад - 1385,1. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней - важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни - составляет 7,45.