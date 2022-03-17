В Канаде запретили вещание RT и RT France

Канадский регулятор CRTC запретил вещание в стране телеканалов RT и RT France, финансируемых российским правительством. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телер адиокорпорация CBC.

В CRTC пояснили, что оба телеканала исключены из списка иностранных ресурсов, которым разрешено распространять свои программы в Канаде. В качестве причины такого шага указано "несоответствие программ стандартам".

В начале марта 2022 года регулятор уже предупреждал, что склоняется к принятию такого решения.