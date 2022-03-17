По факту гибели военнослужащего-призывника возбуждено уголовное дело

В девятом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА в рамках уголовного дела, расследуемого по пункту 3 части 2 статьи 360.1 Уголовного кодекса РА, осуществляются следственные и иные процессуальные действия для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы, рядового Альберта Левоновича Сирояна.

По предварительным данным, 16 марта 2022 года, около 21:10 на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части МО РА военнослужащий срочной службы, рядовой Альберт Левонович Сироян получил смертельное огнестрельное ранение в область подбородка из закрепленного за ним автомата «АК-74».

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.