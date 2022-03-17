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Томас Тухель установил рекорд Лиги чемпионов

Томас Тухель установил рекорд Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель показал в Лиге чемпионов исключительный результат.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Opta-Sport.

Благодаря победе «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» Томас Тухель стал рекордсменом турнира. Он в 50 матчах Лиги чемпионов отпраздновал 32 победы.

Томас Тухель с таким результатом опередил бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана (31 победа), Пепа Гвардиолу возглавлявшего ранее «Барселону», ныне «Манчестер Сити» (30 побед).

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде обыграл французский «Лилль» со счетом 1-2 и завоевал путевку в четвертьфинал.


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