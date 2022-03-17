Министерство обороны опровергает слухи о провокации со стороны ВС Азербайджана

Распространяемая в социальных сетях и различных СМИ информация, что 16 марта подразделения ВС Азербайджана совершили провокацию на армяно-азербайджанской границе, в результате чего с армянской стороны погиб один военнослужащий, еще один был ранен, не соответствует действительности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в МО Армении, еще раз призвав при публикации информации о ситуации на границе основываться исключительно на официальных сообщениях.