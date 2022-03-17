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Обнаружен труп военнослужащего: Министерство обороны РА сообщает подробности

Обнаружен труп военнослужащего: Министерство обороны РА сообщает подробности

На одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении республики, 16 марта, около 21:10 часов, был обнаружен труп военнослужащего срочной службы N-ской воинской части, рядового Альберта Левоновича Сирояна, 2002 г. р. с огнестрельным ранением в области челюсти.

Как передает «Арменпресс», МО Армении сообщает, что ведется следствие для полного выяснения обстоятельств инцидента.


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