Обнаружен труп военнослужащего: Министерство обороны РА сообщает подробности

На одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении республики, 16 марта, около 21:10 часов, был обнаружен труп военнослужащего срочной службы N-ской воинской части, рядового Альберта Левоновича Сирояна, 2002 г. р. с огнестрельным ранением в области челюсти.

Как передает «Арменпресс», МО Армении сообщает, что ведется следствие для полного выяснения обстоятельств инцидента.