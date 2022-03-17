Европейские индексы - 16-03-22
МОСКВА, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 3.76% и составил 14440.74 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.68% и составил 6588.64 пункта, британский FTSE вырос на 1.62% и составил 7291.68 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.
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