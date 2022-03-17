Цены на цветные металлы - 16-03-22

ЛОНДОН, 17 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.58% и составила 3258.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.51% и составила 10054.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.42% и составила 2251.50 долларов США, цена на никель снизилась на 4.99% и составила 45590.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.91% и составила 42277.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.28% и составила 3808.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42593.26 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.