Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина

Собеседники обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и процесс реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Никол Пашинян и Владимир Путин коснулись обращения Армении к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которое направлено на организацию переговоров по мирному соглашению.

Главы Армении и России обменялись мнениями об армяно-турецком диалоге, последних региональных развитиях и ситуации вокруг Украины.

Были также обсуждены вопросы, связанные с предстоящим официальным визитом премьер-министра Республики Армения в Российскую Федерацию.