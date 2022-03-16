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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-03-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-03-22

ЕРЕВАН, 16 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 марта, курс доллара США сократился на 8.90 драмa и составил 499.04 драм. Курс евро сократился на 9.64 драмa и составил 548.89 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 4.65 драм. Курс британского фунта сократился на 10.65 драмa и составил 651.50 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 1,207.33 драмa и составила 30703.57 драм. Цена серебра сократилась на 19.13 драмa и составила 395.26 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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