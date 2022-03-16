В Казахстане задержали россиянку, находившуюся в розыске 25 лет

Транспортные полицейские в Казахстане задержали гражданку России, которая находилась в межгосударственном розыске 25 лет после обвинения в убийстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики.

"Десятого марта в городе Сатпаеве сотрудники управления криминальной полиции департамента и линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная задержали 56-летнюю гражданку Российской Федерации, которая скрывалась от следствия 25 лет после совершения особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что задержанную разыскивали представители ГУ МВД России по Челябинской области. С 1997 года она находилась в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").