«Пюнику» в матче с «Ваном» удалось избежать поражения

В рамках 23-го тура чемпионата Армении по футболу состоялся матч «Пюник» - «Ван».

Как сообщает «Арменпресс», в первом тайме командам не удалось поразить ворота соперника. На 58-й минуте второго тайма Серж Дебле получил вторую желтую карточку и был удален. Примерно через 10 минут «Ван» воспользовался преимуществом и вышел вперед. Габа забил гол. «Пюнику» удалось избежать поражения в дополнительное время матча. Фирмино спас клуб от поражения. Итог матча «Ван» - «Пюник» - 1:1.

После этого тура «Пюник» с 48 очками в турнирной таблице занимает второе место, «Ван» - 7-е.