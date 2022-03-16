«Айпост» и Государственный симфонический оркестр Армении начинают сотрудничество

Национальный почтовый оператор Армении «Айпост» и Государственный симфонический оркестр Армении подписали Меморандум о сотрудничестве. Как сообщили «Арменпресс» в «Айпост», меморандум направлен на популяризацию классической музыки в Армении.

Согласно меморандуму, «Айпост» должен содействовать оркестру информационными кампаниями в почтовых отделениях, продажей билетов на концерты и их доставкой.

В свою очередь Государственный симфонический оркестр Армении поддержит «Айпост», предоставляя музыкальные решения для информационных материалов «Айпоста».

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Армении, главный дирижер Сергей Смбатян.

«Необходимо, чтобы мы и другие подобные нам крупные компании в меру своих возможностей содействовали популяризации классической музыки. Наша молодежь должна больше общаться с классической музыкой, больше ценить истинное искусство. Мы планируем в ближайшее время выпустить марку, посвященную Государственному симфоническому оркестру Армении», - представил Айк Карапетян, подчеркнув, что он высоко оценивает это сотрудничество.

Сергей Смбатян также сотрудничеству с Национальным почтовым оператором Армении придает большое значение.

«Мы рады, что в нашей действительности растет количество организаций, ценящих роль и значение классического искусства. Данным меморандумом «Айпост» присоединяется к команде сторонников Государственного симфонического оркестра Армении, деятельность которого связана практически со всеми семьями. Мы надеемся, что благодаря этому сотрудничеству посредством нашего партнера классическая музыка войдет в дома людей, оказав положительное влияние на их жизнь».