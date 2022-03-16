В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса обнаружен у двух пассажиров, вернувшихся в Израиль из-за границы, как передает Арменпресс, об этом сообщило издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление минздрава страны.

"Министерство здравоохранения заявило, что ПЦР-тесты, проведенные пассажирам по прибытии в страну, выявили вариант, который, по-видимому, представляет собой комбинацию варианта "омикрон" и его разновидности BA.2", - говорится в публикации.

Сообщается, что у пассажиров лёгкие симптомы заболевания, такие как лихорадка и головная боль. В специальной помощи врачей ни один из них не нуждается.

Новый вариант вряд ли сможет вытеснить другие штаммы, считает иммунолог, профессор университета Бар-Илан Кирилл Коэн, чьё мнение приводится в публикации.

"Массовое заражение, которое мы видели во время волны "омикрона", послужит защитой, по крайней мере, на какое-то время", - сказал он. Те, кто переболел "омикроном", относительно невосприимчивы к вирусу, который у них был, а также к его вариантам, которые появились позже. Уровень заболеваемости коронавирусом и число госпитализированных тяжелобольных в Израиле продолжает снижаться.