Министры обороны НАТО обсудят долгосрочные последствия военной операции России на Украине

Министры обороны стран - членов НАТО обсудят на экстренной встрече в среду долгосрочные последствия военной операции России на Украине. Как передает Арменпресс, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на заседание.

"На встрече сегодня мы обсудим не только неминуемые последствия российского вторжения на Украину, но и более долгосрочные последствия, адаптацию нашего альянса", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО должна убедиться в том, что "этот кризис не будет распространен за пределы Украины".

Министры обороны стран НАТО проведут экстренное заседание в среду по Украине, в ходе которого обсудят, в частности, конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу, а также изменение позиций сил, сообщил во вторник на пресс-конференции генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, в заседании примут участие также министр обороны Украины Алексей Резников и коллеги из Грузии, Финляндии, Швеции и Евросоюза.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.